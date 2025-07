Ucraina Lavrov incontra Kim Jong Un | Rafforzata cooperazione militare Russia-Corea del Nord | Sei morti per gli attacchi russi

In un incontro che scuote gli equilibri geopolitici, Lavrov si confronta con Kim Jong Un, segnando una stretta collaborazione militare tra Russia e Corea del Nord. Mentre gli attacchi russi costano la vita a sei persone, Mosca avverte Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone di non creare alleanze di sicurezza contro Pyongyang. Una mossa che potrebbe ridefinire gli scenari internazionali.

Il ministro degli Esteri russo ricevuto dal leader nordcoreano ha messo in guardia Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone dal formare un'alleanza di sicurezza contro Pyongyang.

Russia: Shoigu ha incontrato Kim Jong Un in Nord Corea, parlato di Ucraina - In un momento in cui le tensioni geopolitiche globali sono alle stelle, l'incontro tra Sergey Shoigu e Kim Jong-un segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali.

Se la definiamo guerra, quella in Ucraina sembra una cosa a sè, che finirà senza coinvolgerci più di tanto. Per me, invece, da tempo è la "battaglia d'Ucraina". Solo l'anticipazione di un conflitto più ampio, dal quale non si potrà stare fuori, nemmeno se si decid Vai su X

