È Renato Carpentieri il vincitore del premio intitolato a Renato Simoni

Con grande entusiasmo, celebriamo Renato Carpentieri, vincitore del 67° "Premio Renato Simoni", un prestigioso riconoscimento che premia la fedeltà al teatro di prosa. Questo premio, istituito nel 1958, rappresenta un omaggio alla passione e all’impegno degli artisti che rendono vivo il nostro teatro. La vittoria di Carpentieri testimonia ancora una volta il suo talento e il suo contributo imprescindibile alla scena italiana. Il suo successo è un tributo all’arte teatrale e alla sua capacità di emozionare il pubblico.

Renato Carpentieri è il vincitore del 67esimo "Premio Renato Simoni di fedeltà al teatro di prosa", uno degli appuntamenti più sentiti dell’Estate Teatrale Veronese nato nel 1958 per volere del Comune di Verona e del Comune di Milano. Un riconoscimento che ricorda il fondatore dell’Estate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

