Italia Inferno di fuoco sui binari treni in tilt | tutto bloccato

Un inferno di fuoco e caos sui binari della capitale, dove il tragico incendio di sterpaglie ha paralizzato il cuore pulsante del traffico ferroviario. Migliaia di viaggiatori si sono trovati improvvisamente bloccati, tra disagi e incertezze, in una giornata che sembrava destinata a rimanere scolpita nella memoria collettiva. La crisi ha evidenziato ancora una volta quanto la nostra rete possa essere vulnerabile di fronte a eventi imprevedibili, lasciando tutti con un interrogativo: come possiamo proteggere meglio le nostre infrastrutture?

La giornata è andata letteralmente in fumo per migliaia di viaggiatori. Un rogo di sterpaglie divampato nel primo pomeriggio a nord di Roma, in zona via Salaria, ha paralizzato il traffico ferroviario su uno dei nodi più cruciali del Paese. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, si sono spinte fino ai binari provocando la sospensione immediata della circolazione tra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni, punto nevralgico dell’ Alta Velocità Roma-Firenze. Fiamme in carreggiata e binari bloccati. L’ allarme è scattato poco prima delle 14, quando alcuni automobilisti hanno segnalato un incendio a bordo strada in via di Grottazzolina, all’altezza del chilometro 13 della Salaria, a ridosso del semaforo di Castel Giubileo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it