Capolavoro Milan! Sprint da campione al Tour l' Italia rompe un digiuno lungo 113 tappe

Il Tour de France 2023 si anima con un momento storico: il capolavoro di Milano Sprint, il nuovo campione che ha spezzato un digiuno lungo 113 tappe, portando finalmente a casa la gloria. Il debuttante friulano della Lidl-Trek ha sconfitto favorite come Van Aert, interrompendo un incubo durato 2.177 giorni. È l'inizio di un nuovo capitolo per il ciclismo italiano, che ora sogna in grande.

Il friulano della Lidl-Trek, debuttante al Tour, ha messo fine a un incubo che per l'Italia durava da 2177 giorni. Battuto Van Aert.

Super volata di Milan, l'Italia torna a vincere al Tour dopo 6 anni - Dopo un’attesa lunga più di cento tappe e, soprattutto, più di sei anni (ultimo ad imporsi Vincenzo Nibali nel 2019), Jonathan Milan spezza il tabù tricolore alla ... informazione.it scrive

Tour de France - Jonathan Milan rompe il tabù! Trionfo in volata a Laval, Italia al successo dopo 6 anni. Van Aert 2°, Dainese e Albanese in top 10 - Jonathan Milan centra il suo primo successo alla Grande Boucle, dominando la volata di Laval davanti a Wout van Aert e Kaden Groves. Come scrive eurosport.it