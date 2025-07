Cicciano punta al gusto con Stamm o’Street food

Preparati a un viaggio nel mondo del gusto a Cicciano, dove l’evento “Stamm o’Street Food” trasformerà la città in un crocevia di sapori autentici e creatività culinaria. Con oltre 40 operatori provenienti dal settore food & beverage, tra maestri pizzaioli, chef, pasticcieri e produttori artigianali, questa manifestazione promette di deliziare i sensi e celebrare la passione italiana per il buon cibo. Non perdere la grande anteprima lunedì 14 luglio a Villa Minieri: il gusto prende vita!

Oltre 40 operatori del food & beverage, tra maestri pizzaioli, chef, pasticcieri e produttori artigianali, saranno presenti a Cicciano (Napoli), per l'evento enogastronomico "Stamm o'Street Food", in programma dal 28 al 31 agosto nella piccola cittadina del nolano. La manifestazione sarà presentata lunedì 14 luglio (ore 18,30), a Villa Minieri a Nola, alla presenza, tra gli altri, di Giuseppe Caccavale, sindaco di Cicciano, dei suoi colleghi dell'area nolana e del consigliere regionale Giovanni Mensorio, ma anche di Vincenzo Guarino, chef stellato Michelin, ideatore di "Dining with the Stars", Simone de Stefano, executive chef del gruppo "Cast", azienda del wedding e medaglia d'oro ai Campionati della Cucina 2023.

