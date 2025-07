Wimbledon che fine fanno le palline usate dopo il torneo? Non ci credereste mai…

Wimbledon non è solo suggestione e emozioni sul campo, ma anche un esempio di sostenibilità e creatività. Dopo il torneo, le palline usate, che hanno testimoniato sfide epiche tra i migliori tennisti del mondo, trovano una nuova destinazione: alcune vengono trasformate in oggetti utili o artistiche meraviglie, dando loro una seconda vita sorprendente. È così che il prestigioso torneo unisce tradizione e innovazione, dimostrando che anche le palline più usurate possono riscrivere il proprio destino.

Wimbledon non è solo ace fulminanti e volée da applausi: c'è una storia sorprendente dietro le quinte, che in pochi conoscono. Ogni anno, tra i prati perfetti dei campi inglesi, vengono utilizzate oltre 55mila palline da tennis. Colpite, schiacciate e messe alla prova dai grandi campioni, finiscono presto per essere considerate inutilizzabili. Ma il loro viaggio non finisce qui: alcune di queste palline trovano una seconda vita davvero unica, che va ben oltre i confini dello sport. Da oltre vent'anni, infatti, Wimbledon collabora con le sedi locali delle Wildlife Trusts di Avon, Glamorgan e Northumberland, dando il via a un progetto tanto geniale quanto inatteso.

