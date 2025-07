Liste d’attesa e medicina territoriale esperti a confronto all’ospedale di Marcianise

Un momento di confronto essenziale per migliorare il nostro sistema sanitario: esperti e cittadini si incontrano all’Ospedale di Marcianise per discutere delle lunghe liste d’attesa e dell’importanza della medicina territoriale. Mercoledì 16 luglio alle ore 18:30, in Viale Sossietta Scialla, si svolgerà un incontro pubblico dedicato a trovare soluzioni concrete e rispondere alle esigenze della comunità. Non mancate, perché il vostro benessere parte da qui.

Un incontro pubblico per affrontare uno dei temi più urgenti e sentiti dai cittadini: le liste d’attesa nella sanità pubblica e il ruolo della medicina territoriale. Si terrà mercoledì 16 luglio alle ore 18:30 presso l’Ospedale di Marcianise, in Viale Sossietta Scialla, l’evento organizzato da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: liste - attesa - medicina - territoriale

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati - Le liste d'attesa nel settore sanitario diventano un problema insostenibile. L'Associazione Coscioni offre un modulo di protesta per chi non riceve le prestazioni nei tempi previsti dalla legge.

Le parole della Corte dei Conti sono un atto d’accusa chiaro: le liste d’attesa nella sanità sono un fenomeno vergognoso. E in Lombardia lo sappiamo bene. Occorre potenziare le risorse, rafforzare la medicina territoriale e di prossimità, dare il giusto riconosci Vai su Facebook

Liste d’Attesa: La Medicina Territoriale; Liste d’attesa e medicina territoriale, esperti a confronto all’ospedale di Marcianise; Più medici e posti letto, meno liste d'attesa.

"Più medici e posti letto, meno liste d'attesa" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Liste d'attesa, accordo Regione-sindacati medici - La Cisl Medici Umbria, unitamente al Sindacato unico della medicina specialistica ambulatoriale (Sumai) e alla Federazione specialisti ambulatoriali (Fespa), annuncia la sot ... Scrive msn.com