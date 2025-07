Galli sul mercato dell’Inter | Leoni è un giocatore di grande prospettiva Comuzzo anche Si può anche andare sui giovani ma…

Il mercato estivo 2025 si anima con l’attenzione di grandi club come Inter e Milan sui giovani talenti italiani, Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Due promesse che rappresentano il futuro della difesa italiana, attirando sguardi attenti e offerte allettanti. Con prospettive enormi e un potenziale da sfruttare, il loro destino potrebbe cambiare le sorti del calcio giovanile. La sfida tra i giganti si fa sempre più interessante, ma cosa riserverà il futuro a questi giovani talenti?

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui difensori osservati dalle milanesi Leoni e Comuzzo: le parole. Il mercato estivo 2025 mette sotto i riflettori due dei giovani difensori italiani più promettenti: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Il primo classe 06? ed il secondo è 05, che stanno attirando l'interesse delle big di Serie A, con Inter e Milan in prima fila per accaparrarsi i loro cartellini. Leoni, esplosione al Parma: l'Inter punta forte. Giovanni Leoni, cresciuto nel settore giovanile del Padova, è un difensore centrale moderno, dotato di struttura fisica, visione di gioco e grande personalità.