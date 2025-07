Sabatini su Pio Esposito | Ho la sensazione che Thuram possa partire Il ragazzo sarebbe il suo erede designato

Sabatini non nasconde il suo entusiasmo per Pio Esposito, e la sua impressione è che Thuram possa lasciare il club, aprendo così le porte a un possibile erede. Il giovane centravanti ex Spezia, già capocannoniere in Serie B, si sta affermando anche in ambito internazionale, dimostrando di avere tutte le carte in regola per un futuro brillante. La vera domanda ora è: sarà lui il nuovo volto della punta dell'Inter?

Sabatini entusiasta dalle prestazioni di Pio Esposito al Mondiale per Club: le parole del giornalista sul centravanti ex Spezia. Pio Esposito continua a far parlare di sé. Dopo una stagione da protagonista in Serie B con lo Spezia, dove ha chiuso da capocannoniere del campionato, l’attaccante classe 2005 si è messo in luce anche nel recente Mondiale per Club FIFA, giocato con la maglia dell’ Inter. Una serie di prestazioni convincenti che hanno riacceso il dibattito sul suo futuro, con il club nerazzurro che ora valuta se trattenerlo o girarlo in prestito a una squadra di Serie A. Nato a Castellammare di Stabia, cresciuto nel vivaio nerazzurro, Esposito ha vissuto una crescita costante nelle ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini su Pio Esposito: «Ho la sensazione che Thuram possa partire. Il ragazzo sarebbe il suo erede designato»

