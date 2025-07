Scontro tra due barche sul lago di Como una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba | morta a 30 anni

Tragedia sul lago di Como: una donna di 30 anni perde tragicamente la vita in un incidente nautico che ha sconvolto tutti. Mentre le imbarcazioni si scontravano al largo di Villa Geno, la sua vita è stata spezzata dall'elica di una barca in corsa. Un dramma che richiama l'attenzione sulla sicurezza in acqua e sulle precauzioni da adottare in questo affascinante ma pericoloso scenario. La tragedia scuote la comunità e suscita domande sulla prevenzione e la gestione degli incidenti in lago.

Como, 12 luglio 2025 – Una turista di 30 anni è morta in seguito ad un incidente in barca nel lago di Como al largo di Como. Probabilmente è stata uccisa dall’ elica di una imbarcazione. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 16, nel tratto di lago davanti a Villa Geno. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un incidente nautico, con lo scontro tra due imbarcazioni, tra cui una a noleggio, su cui si trovava la trentenne, che è stata poi sbalzata in acqua. I soccorsi in acqua. Dalla Capitaneria di porto hanno dirottato in posto diversi soccorritori: i militari della Guardia costiera, il personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e i volontari della Croce rossa in idroambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni

