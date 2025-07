Triathlon Alessio Crociani terzo nella sprint delle World Series di Amburgo!

L’Italia del triathlon brilla ancora una volta ai vertici internazionali, e questa volta Alessio Crociani conquista un meritato terzo posto nella Sprint delle World Series di Amburgo. Un risultato che testimonia la crescita costante del nostro sport nel Bel Paese. Con impegno e determinazione, gli atleti italiani si affermano tra le star mondiali, portando a casa prestigiosi successi e alimentando la passione per il triathlon. La performance di Crociani è solo l’inizio di una stagione promettente...

La crescita dell’Italia del triathlon continua: nella tappa della World Championship Series 2025 di Amburgo, in Germania, arriva il podio su distanza sprint nella gara maschile di Alessio Crociani, terzo alle spalle del vincitore odierno, l’ australiano Matthew Hauser, e del lusitano Vasco Vilaca, secondo. Termina 36° l’altro azzurro in gara, Euan De Nigro. La vittoria va all’ australiano Matthew Hauser, che si impone in solitaria con il crono di 50’07”, andando a precedere il lusitano Vasco Vilaca, secondo a 7?. La volata per il gradino più basso del podio premia l’azzurro, classe 2001, Alessio Crociani, che arpiona il terzo posto in 50’36”, con un ritardo di 29?, bruciando sul traguardo dopo un lungo duello il brasiliano Miguel Hidalgo, quarto a 30?. 🔗 Leggi su Oasport.it