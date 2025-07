Rocca di Papa uomo impiccato nel bosco | vicino al corpo alcuni resti umani

Un inquietante ritrovamento scuote la tranquilla Rocca di Papa: un uomo impiccato nel bosco e, nelle vicinanze, resti umani sconvolgono la comunità. Sebbene al momento non si escludano né il suicidio né l’omicidio, le indagini sono in corso per fare luce su questo enigma. La scena macabra ha suscitato timore e curiosità tra i residenti, lasciando aperti molti interrogativi sul destino di queste vittime.

I due ritrovamenti sembrerebbe non correlati tra loro, anche se lo scenario macabro ha colpito i residenti. Al momento non si esclude nessuna pista, né quella del suicidio né quella dell'omicidio.

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

