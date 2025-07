Il Comune e la scelta del Ligustro

In un momento in cui il caldo estivo mette a dura prova la città, le scelte del Comune suscitano molte domande e qualche sorriso amareggiato. La recente mossa di collocare centinaia di alberi in vaso in piena estate, apparentemente per offrire ombra, ha acceso un dibattito tra cittadini e amministratori. Ma quanto è costata questa soluzione temporanea? E soprattutto, è davvero efficace? Risponderò a questa domanda e alle altre che ci assillano.

Mi piacerebbe davvero sapere quanto è costata quest’ultima, ennesima presa in giro del sindaco di Bologna: centinaia di alberi in vaso posti in città in pieno luglio per dare ombra e fresco. Fresco a chi, alle cicale? Di ombra non mi sembra ne facciano tanta visto le dimensioni, forse solo se a turni ci si lega al tronco. Attendo con impazienza anche i distributori di acqua fresca! Paola Rovinetti Risponde Beppe Boni L’iniziativa degli alberi in vaso distribuiti in città nel mese più caldo dell’anno sta attirando l’attenzione dei cittadini con molti dubbi e una valanga di critiche. Domanda: chi si siede in mezzo ad una piazza col calore infernale che emana l’asfalto sotto un alberello di dimensioni ridotte per cercare il fresco (che non c’è)? Quasi nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune e la scelta del Ligustro

In questa notizia si parla di: comune - ligustro - scelta - alberi

