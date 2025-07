Pannarano l’albero monumentale si rifà il look

Tempo di lettura: 2 minuti È un patrimonio per l’intera Comunità di Pannarano. Un simbolico punto di riferimento, un vero e proprio elemento identitario, per grandi e piccini che amano riunirsi e ritrovarsi sotto la sua maestosa chioma. Scandendo così l’incedere di stagioni e di anni. Parliamo, ovviamente, del “Platanus x Acerifolia”, alias la “teglia” di piazza VII Settembre 1860. Una teglia che si rifà il look. Per l’albero monumentale è stato infatti pianificato un programma quinquennale di taglio grazie al piano di tutela approvato con Delibera della Giunta comunale numero 53 dello scorso mese di Maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pannarano, l’albero monumentale si rifà il look

