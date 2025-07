Pier Silvio Berlusconi salva il Governo | la benedizione di Mediaset è un salvagente per Giorgia

Pier Silvio Berlusconi ha dato il suo sostegno al governo, offrendo a Giorgia Meloni un prezioso salvagente politico di cui aveva urgente bisogno. La stretta di mano simbolica e il bacio vellutato rappresentano più di un gesto affettuoso: sono un messaggio di fiducia, un segnale di unità lanciato da Mediaset, che scivola come una benedizione pubblica in un momento delicato. E così, tra alleanze e strategia, il futuro del governo si rassicura...

Pier Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, prove d’intesa. Il bacio vellutato con cui l’ad di Mediaset ha accarezzato l’esecutivo non è il frutto di un’improvvisa ispirazione politica, ma l’effetto di un messaggio partito da Palazzo Chigi, confezionato con garbo istituzionale ma dal contenuto inequivocabile: serviva un segnale di fiducia, serviva una benedizione pubblica. E da Arcore, complice anche il momento delicato, è arrivato il sì. Un’operazione di immagine per un governo in affanno. La realtà è che il governo traballa. I numeri non sorridono: crescita ferma, export giĂą, il PNRR che si sgonfia, e all’orizzonte si profilano i dazi americani voluti da Trump, nuovo amico sovranista ma vecchio nemico del nostro made in Italy. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it