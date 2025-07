Sigarette la proposta Ue +1 Euro a pacchetto I tabaccai avvertono | Favorirà il Contrabbando

La proposta dell'UE di introdurre un pacchetto di tassazione sul tabacco, con un euro a pacchetto, solleva forte preoccupazione tra i rivenditori italiani. Mentre l’obiettivo è finanziare il bilancio comunitario, i tabaccai avvertono: questa misura rischia di mettere in crisi le attività , favorendo il contrabbando e il collasso del settore. La reazione degli operatori è immediata e decisa: il futuro delle tabaccherie italiane è in gioco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme tra i rivenditori: “Misura insostenibile, rischiamo il collasso”. La Commissione europea si prepara a presentare un nuovo pacchetto legislativo sul tabacco il prossimo 16 luglio. Tra i punti più discussi c’è l’introduzione di una nuova tassazione destinata a finanziare il bilancio dell’Unione. Ma la reazione dei tabaccai italiani è stata immediata e durissima. Secondo la Uit (Unione Italiana Tabaccai), la misura rappresenterebbe “un colpo durissimo” per migliaia di rivenditori sul territorio nazionale, già alle prese con difficoltà crescenti. L’associazione definisce la proposta “scellerata” e avverte sul rischio concreto di un’impennata del mercato del contrabbando. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sigarette, la proposta Ue +1 Euro a pacchetto. I tabaccai avvertono: “Favorirà il Contrabbando”

L'Unione Europea prepara una stretta fiscale senza precedenti sul tabacco. Accise in aumento fino a oltre il 1.000%, nuove tasse su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, ma anche una valanga di misure parallele per finanziare il prossimo bilancio Ue. L' Vai su Facebook

