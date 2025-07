Incendio a Pesaro | fiamme alla Cartfer nube nera visibile da chilometri

Un'imponente colonna di fumo nero si leva nel cielo di Pesaro, visibile a chilometri di distanza e simbolo di un grave incendio alla Cartfer. La nube minacciosa ha catturato l’attenzione di residenti e passanti, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La vicenda solleva preoccupazioni ambientali e di sicurezza: cosa sta realmente accadendo e quali sono le ripercussioni per la città ?

Pesaro, 12 luglio 2025 – Un’imponente colonna di fumo nero si è alzata nel cielo di Pesaro oggi pomeriggio, visibile anche a diversi chilometri di distanza e ben riconoscibile da chi si trovava lungo la statale o nelle zone collinari. L’incendio, scoppiato all’interno della Cartfer, ha immediatamente attirato l’attenzione di numerosi cittadini e ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio, nella ditta situata in strada della Fornace Vecchia, nella zona industriale. Sul posto sono accorsi numerosi mezzi dei vigili del fuoco da Pesaro, Fano, Cattolica e Rimini, impegnati per ore nel tentativo di domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Pesaro: fiamme alla Cartfer, nube nera visibile da chilometri

In questa notizia si parla di: pesaro - incendio - fiamme - visibile

Fulmine sul tetto scatena l’incendio in una soffitta a Pesaro - Un fulmine ha colpito il tetto di un edificio a Pesaro, dando inizio a un intenso incendio nella soffitta.

Occhio ai GIORNALI ~ La rassegna stampa di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Incendio alla Cartfer: nube nera visibile da chilometri; Incendio in uno stabilimento, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza; Continua l'incendio all’inceneritore di Raibano: diverse squadre di pompieri lottano contro le fiamme.

Incendio a Pesaro: fiamme alla Cartfer, nube nera visibile da chilometri - Il rogo ha immediatamente attirato l’attenzione di numerosi cittadini e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Pesaro, incendio alla Mead (che produce ascensori) di Villa ... - MSN - Il rogo ha interessato una parte del capannone dell'azienda in cui si producono ascensori ... Lo riporta msn.com