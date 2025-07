De Paola preoccupato dal calcio italiano | Mi fanno riflettere i ritardi delle grandi squadre Soprattutto Milan Inter e Juventus…

Paolo De Paola esprime preoccupazione per il calcio italiano, evidenziando i ritardi delle grandi squadre come Milan, Inter e Juventus. Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, il commentatore ha analizzato le sfide attuali del nostro calcio, tra mercato e trasformazioni del gioco moderno. Una riflessione importante che invita a interrogarsi sul futuro del calcio italiano e sui passi necessari per risollevarlo. La domanda che nasce è: come possiamo invertire questa tendenza?

De Paola ha espresso il proprio punto di vista circa l’attuale situazione del calcio italiano: il suo commento sui top Club. Nel corso della trasmissione Maracanà su TMW Radio, il direttore ed esperto di calcio Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni significative in merito ad alcuni temi caldi dell’attualità sportiva, soffermandosi soprattutto sulle dinamiche di mercato e sulla trasformazione del calcio moderno, sempre più condizionato da logiche economiche e influenze esterne. Le sue parole offrono uno spunto critico sul modo in cui le grandi squadre italiane si stanno muovendo in questa finestra estiva, ma anche su un contesto internazionale sempre più polarizzato e dominato da nuovi poteri economici, come quello saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Paola preoccupato dal calcio italiano: «Mi fanno riflettere i ritardi delle grandi squadre. Soprattutto Milan, Inter e Juventus…»

In questa notizia si parla di: paola - calcio - italiano - soprattutto

De Paola sul calcio italiano: «Mi fanno riflettere i ritardi delle grandi squadre. Soprattutto Milan, Inter e Juventus…» - Paolo De Paola analizza con lucidità il panorama del calcio italiano, evidenziando i ritardi delle grandi squadre come Milan, Inter e Juventus.

LE AZZURRE VINCONO ANCORA L'Italia cala il pokerissimo piegando la Bulgaria per 3-1 con un solo passaggio a vuoto nelle battute iniziali del secondo set. Le Azzurre si portano momentaneamente in testa alla classifica a punteggio pieno. Paola Egon Vai su Facebook

Addio suor Paola, personaggio tv e tifosa della Lazio; Paola Ferrari, durissimo attacco alla Nazionale: Vederla ridotta così è un'offesa. Poi distrugge Inzaghi; Chi era suor Paola, la conversione, l'impegno nel sociale e l'amore per la Lazio.

De Paola: "Vergogna enorme per il calcio italiano, sospetti su ... - MSN - Il giornalista Paolo De Paola, attraverso l'intervento ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'andamento del campionato, soffermandosi anche sull'intervista rilasciata dal centrocampista ... Scrive msn.com

De Paola: "Conte-Juventus? E' accaduta una cosa clamorosa che non ... - MSN - È un qualcosa di clamoroso nel calcio italiano e racconta la crescita ... Segnala msn.com