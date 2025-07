L’Abbazia della Santissima Trinità si apre all’accessibilità universale

L’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni si trasforma in un esempio virtuoso di inclusione, aprendo le sue porte a tutti con innovazioni dedicate all’accessibilità. Grazie a una mappa tattile e parlante, i visitatori possono immergersi nel patrimonio spirituale e culturale in modo sensoriale e coinvolgente. Un passo avanti che unisce tradizione e modernità, rendendo questo splendido scrigno di storia ancora più aperto e accogliente per tutti.

Tempo di lettura: 4 minuti Nel segno dell'inclusione e dell'accoglienza, l'Abbazia benedettina della SS Trinità di Cava de' Tirreni apre le sue porte a una nuova forma di fruizione del patrimonio spirituale e culturale: l'installazione di una mappa tattile e parlante dell'Abbazia realizzata in travertino e due riproduzioni tattili e parlanti, sempre in travertino, di una miniatura del Codex e del sigillo della pergamena del 1025, atto di fondazione della Badia di Cava. Tali soluzioni, vere e proprie opere d'arte, sono realizzate affinché le informazioni sull'antico monastero e sui suoi documenti storici possano essere fruibili da tutti, indipendentemente dalle loro abilità o condizioni, e affinché la bellezza sia percepita da ognuno.

