Incendio a Corviale e agli ex Mercati Generali | il fuoco raggiunge e brucia uno stabile

Roma di nuovo sotto assedio dalle fiamme: due incendi divampano nel pomeriggio, uno a Corviale e l’altro agli Ex Mercati Generali a Ostiense, con quest’ultimo che ha coinvolto un edificio, suscitando preoccupazione tra i cittadini. La città affronta una crisi crescente di incendi, che richiede interventi immediati e strategie efficaci per proteggere abitazioni e patrimonio storico. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e come si sta reagendo alla situazione.

Ancora incendi a Roma: a partire dalle 17 due nuovi roghi stanno bruciando la capitale. Uno di sterpaglie a Corviale, l'altro agli Ex Mercati Generali a Ostiense dove le fiamme hanno raggiunto e coinvolto uno stabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

