LIVE Sudafrica-Italia 17-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | azzurri chiamati alla reazione d’orgoglio

Il match tra Sudafrica e Italia si infiamma nel secondo tempo, con gli Springboks in vantaggio 22-0 dopo due mete e trasformazioni consecutive. Nonostante l’espulsione di Wiese, gli Springboks dominano sul campo, mettendo alla prova il orgoglio azzurro. La sfida si fa sempre più intensa: gli Azzurri sono chiamati a una reazione d’orgoglio per risollevare le sorti di questa partita. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Dall’espulsione di Wiese, il Sudafrica ha siglato due mete e due trasformazioni, noi rimaniamo a quota zero. 38? Libbok non fallisce la trasformazione, parziale di 22-0. 37? Tutto troppo facile. Canan Moodie si smaterializza e passa attraverso la difesa italiana, che non esegue placcaggi. Meta Sudafrica. 36? Ricordiamo che gli Springboks sono 14, Wiese è stato espulso 15 minuti fa. Tuttavia, la reazione italiana ancora non c’è stata. 35? Infrazione nei 22 avversari, si riparte con il solito calcio di Libbok. 34? Ci riversiamo nei 22 avversari tramite la touche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 17-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: azzurri chiamati alla reazione d’orgoglio

In questa notizia si parla di: sudafrica - diretta - italia - test

LIVE Italia-Namibia 73-6, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: prova consistente degli azzurri in attesa del Sudafrica - Il match tra Italia e Namibia si è concluso, offrendo una prova solida degli azzurri in vista del grande impegno contro il Sudafrica.

LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: venti minuti all’inizio di un duro match - Vai su X

Fare ordine nel caos di Italia-Georgia del Mondiale U20 Le mischie no contest, i cartellini, le decisioni delle due squadre nei momenti topici del match di Calvisano Vai su Facebook

Summer Series, tre test match su Sky. Sudafrica e Italia di nuovo in campo; LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: seconda sfida ai campioni del mondo; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da venerdì 11 a domenica 13 luglio.

LIVE BLOG! Sudafrica-Italia: diretta scritta ed aggiornamenti in tempo reale di questa sfida dei test match estivi - 24 gli Azzurri continuano nei loro test match. Secondo eurosport.it

Summer Series, tre test match su Sky. Sudafrica e Italia di nuovo in campo - Terza settimana di test match con tre grandi partite su Sky sabato 12 luglio, le rivincite dei test della scorsa settimana: si comincia alle 9. Da sport.sky.it