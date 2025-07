Ponte sullo Stretto dopo il sopralluogo arriva l' ok alle opere preliminari richieste dal Comune di Villa

Dopo un sopralluogo dettagliato, l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni ha ricevuto il via libera alle opere preliminari per il ponte sullo Stretto. Un passo fondamentale che segna una tappa importante verso la realizzazione di un progetto strategico, in grado di potenziare connettività e sviluppo economico. Ora, con l’ok ufficiale, si aprono nuove prospettive per il futuro della regione e per l’intera mobilità tra Sicilia e continente.

L'amministrazione comunale di Villa San Giovanni, guidata dalla sindaca Giusy Caminiti, fa sapere che la commissione territorio ha incontrato i tecnici della Stretto di Messina per un sopralluogo che interessa le opere preliminari al ponte sullo Stretto. Per ottenere l'ok alle richieste fatte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Sopralluogo di Salvini ad Akashi: “Quello sullo Stretto sarà il ponte più sospeso più lungo al mondo” Vai su Facebook

Questa mattina affascinante sopralluogo sul ponte di Akashi, in Giappone, tra i più lunghi del mondo tra quelli a campata unica. Un'opera che ha cambiato in meglio la vita delle comunità. Adesso tocca a noi: il Ponte sullo Stretto sarà ancora più imponente, co Vai su X

