Milan programmate le visite di Modric | ecco quando sarà a Milano

Grandi novità per i tifosi del Milan: Luka Modric, il talento croato, sarà a Milano già lunedì per le visite mediche ufficiali. Questa attesa tappa segna un momento chiave nel suo trasferimento e alimenta l’entusiasmo per la nuova stagione. I tifosi sono impazienti di vedere il centrocampista in azione e scoprire come potrà rafforzare il cuore rossonero. La città si prepara ad accogliere una nuova stella, pronta a scrivere un capitolo emozionante.

Il centrocampista croato partirà poi per le vacanze Grandi novità per i tifosi del Milan! Secondo quanto riportato da Milannews24 e confermato da diverse altre fonti vicine al club, il centrocampista croato Luka Modric è atteso a Milano già lunedì per sottoporsi alle visite mediche di rito, un passo fondamentale verso la

Luka Modric saluta il Real Madrid dopo 13 anni ricchi di successi. Per lui ora c'è il Milan: nei prossimi giorni le visite mediche e la firma sul contratto. Il giocatore arriva a parametro zero e si aggregherà alla rosa di Allegri tra fine luglio e inizio agosto

Milan, Modric fino a giugno 2026: ha già firmato, ora le visite mediche; Modric al Milan: dall'ultima partita col Real Madrid alla firma coi rossoneri, ecco quando sarà ufficiale; Modric ha firmato con il Milan: i dettagli del contratto e il giorno delle visite.

Milan, novità importanti sul Modric-Day: fissate visite mediche e firma - Giungono novità importanti su quando l'ormai ex Real Madrid atterrerà in Italia.

Calciomercato Milan, i tifosi possono finalmente esultare: pronte le visite mediche e la firma sul contratto per il grande colpo