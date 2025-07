Medaglia d’oro alla memoria per Sandro Banchellini il volontario della Croce Rossa morto sulla Fipili

Una cerimonia emozionante e commovente ha reso omaggio a Sandro Banchellini, il volontario della Croce Rossa che perdo' la vita sulla Fipili mentre prestava soccorso durante un'alluvione. La sua dedizione e altruismo resteranno impressi nel cuore di tutta la comunità . Oggi, al Centro di Marina di Pisa, si è celebrata la sua memoria, testimoniando l'importanza del valore e del coraggio di chi dedica la vita agli altri.

Pisa, 12 luglio 2025 – Una giornata in memoria di Sandro Banchellini, il volontario della Croce Rossa che nel settembre 2024 perse la vita sulla Fipili  in un incidente stradale a Lavoria. Stava andando a Montecatini Val di Cecina per le ricerche di una nonna e di un bambino scomparsi nella piena di un torrente nell’alluvione che sconvolse la Val di Cecina nell’autunno 2024. A Marina di Pisa si è tenuta oggi la cerimonia di ricordo, al Centro Operativo & Balneare della Cri di via Litoranea, alla presenza di volontari dell’associazione, del presidente nazionale della Croce Rossa Rosario Valastro e delle istituzioni tra cui l’assessora all’Ambiente e Protezione Civile della Regione Toscana, Monia Monni, la prefetta di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, il sindaco di Pisa, Michele Conti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medaglia d’oro alla memoria per Sandro Banchellini, il volontario della Croce Rossa morto sulla Fipili

