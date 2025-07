NoiPA | il portale non è accessibile fino alle 8 del 14 luglio

Attenzione, utenti NoiPA! Il portale resta temporaneamente non accessibile fino alle 8:00 di lunedì 14 luglio, per permettere interventi tecnici straordinari essenziali. La manutenzione, iniziata venerdì sera, garantisce un servizio più efficiente e sicuro per tutti. Restate connessi: al termine delle operazioni, il portale tornerà a funzionare regolarmente, assicurando un servizio ancora più affidabile.

Il Portale NoiPA restAA temporaneamente non accessibile per consentire l’esecuzione di interventi tecnici straordinari. Le operazioni di manutenzione sono iniziate alle ore 20:00 di venerdì 11 luglio 2025 e si concluderanno alle ore 8:00 di lunedì 14 luglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

