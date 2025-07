Basket serie A2 | Libertas Livorno in amaranto arriva Avery Woodson

La Libertas Livorno si rafforza con un colpo di mercato di grande impatto: Avery Woodson, talentuoso play-guardia statunitense alto 1,88 m, arriva alla corte di coach Andrea Diana. Dopo aver siglato l’accordo a Las Vegas, dove segue le sfide della Summer League, il suo arrivo promette scintille e nuove emozioni per la squadra amaranto. Un acquisto che accende l’entusiasmo dei tifosi e apre nuove prospettive nel cammino della Serie A2.

Un americano alla corte di coach Andrea Diana. La Libertas infatti nella giornata di sabato 12 luglio ha annunciato l'arrivo di Avery Woodson, play-guardia alto 1 metro e 88 centimetri per 86 chili. Un accordo sancito a Las Vegas, dove in queste ore per seguire le sfide della Summer League si.

