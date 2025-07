Uragano Swiatek! Spazza via Anisimova 6-0 6-0 è lei la regina di Wimbledon

In un’atmosfera di pura dominanza, Iga Swiatek si impone con forza e stile, spazzando via Anisimova in una finale senza appelli. La regina di Wimbledon dimostra tutta la sua superiorità, chiudendo con un doppio 6-0, 6-0 e conquistando il suo meritato trionfo. Un risultato raro e impressionante nell’era open, che consacra Swiatek come una delle grandi dell’arena tennistica mondiale.

Partita a senso unico, senza storia. Sul centrale la polacca è nettamente superiore, non lascia nemmeno un game all'americana e conquista il torneo. Nell’era open, l’unica altra finale femminile finita con un doppio 6-0 6-0 è quella di Parigi 1988 tra Graff e Zvereva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Uragano Swiatek! Spazza via Anisimova 6-0 6-0, è lei la regina di Wimbledon

