Innocence Anticipazioni | Ela Sconvolta La Drammatica Scoperta!

Preparati a scoprire i segreti più profondi di Innocence, la nuova serie turca che sta scuotendo il pubblico italiano. Dopo Beautiful, ogni fine settimana su Canale 5, entra nel vortice delle emozioni e delle emozionanti svolte di questa drammatica storia, in cui l’amore proibito e le tragedie fanno da protagonisti. Non perderti le anticipazioni: cosa succederà quando Ela si troverà di fronte a una scoperta sconvolgente?

Ela si innamora di Ilker, uomo maturo e fidanzato, ma la relazione segreta finisce in tragedia quando lui la abbandona in strada dopo un violento litigio. Canale 5 inaugura un nuovo appuntamento estivo: ogni fine settimana, subito dopo Beautiful, il pubblico potrà seguire Innocence, titolo internazionale della serie turca Masumiyet, trasmessa in Turchia nel 2021. Si tratta di una produzione in una sola stagione, composta da tredici episodi di circa due ore ciascuno. L’emittente italiana ha deciso di suddividerli in due parti, creando un appuntamento fisso il sabato e la domenica, pensato come la nuova “soap del weekend” che terrà compagnia agli spettatori per tutta l’estate. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it