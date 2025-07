Ventimiglia si cerca il piccolo Alain Sentito un testimone | cosa ha detto

Ventimiglia si mobilita con una macchina delle ricerche impressionante per trovare Alain Barnard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso ieri sera dal campeggio. Droni termocamere, unit√† cinofile e un elicottero stanno scandagliando ogni angolo. Un testimone ha fornito un primo, importante dettaglio: ha visto il piccolo nel suo terreno, chiamando il pap√†. La speranza √® che questa testimonianza possa essere la chiave per ritrovarlo al pi√Ļ presto.

Droni con termocamere, unità cinofile e un elicottero: è imponente la macchina delle ricerche attivata per trovare Alain Barnard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso ieri sera dal campeggio di Ventimiglia in cui si trovava con i genitori. Un testimone è stato sentito in via informale: ha raccontato di aver notato il bimbo nel suo terreno perché chiamava il papà e di averlo accompagnato verso la strada. Gli investigatori hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, che però al momento non si trova in stato di fermo. Una versione, quella del testimone, che non troverebbe piena conferma nella descrizione del bimbo fatta dai genitori.

