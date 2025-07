Wimbledon Swiatek regina a Londra | la polacca domina 6-0 6-0 contro Anisimova e vince il sesto Slam

Wimbledon si trasforma nel palcoscenico della sua gloria, con Iga Swiatek che conquista Londra dominando Anisimova con un secco 6-0, 6-0. La polacca aggiunge così il suo sesto titolo del Grande Slam alla collezione, dimostrando di essere una vera regina del tennis mondiale. Un trionfo che conferma la sua supremazia e consacra il suo nome tra le leggende dello sport. L'articolo Wimbledon, Swiatek regina a...

Iga Swiatek aggiunge Wimbledon alla sua bacheca dei tornei del Grande Slam. La vittoria di oggi si aggiunge ai quattro Roland Garros e lo US Open del 2022. Anisimova dice addio al sogno, ma la tennista americana è destinata a stare nell'olimpo del tennis ancora per tanto tempo. Il doppio 6-0 racconta la differenza non solo tecnica tra le due, ma anche il bagaglio esperienziale in favore della polacca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Swiatek regina a Londra: la polacca domina (6-0, 6-0) contro Anisimova e vince il sesto Slam

