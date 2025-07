La prima Birkin supera i 10 milioni e diventa leggenda

Hermès, e alla sua storia ricca di fascino e tradizione. Un prezzo da record che non solo riflette il valore estremo di questa creazione, ma consacra anche la Birkin come simbolo di esclusività e prestigio senza pari. La sua leggenda continua a scrivere pagine di storia nel mondo del collezionismo di lusso, confermando che alcune icone valgono più di un semplice investimento. E questa straordinaria asta segna un nuovo capitolo nel suo inarrestabile successo.

Un'icona del lusso vola all'asta e conquista il collezionismo globale. Oltre dieci milioni di dollari, pari a circa 8,7 milioni di euro. Questa cifra da capogiro ha consacrato la prima Birkin della storia come la borsa più costosa mai venduta all'asta. Realizzata nel 1984 per la cantante Jane Birkin, il modello è salito sul podio del lusso assoluto oggi a Parigi, grazie alla celebre casa d'aste Sotheby's. Un collezionista privato del Giappone ha conquistato il pezzo, dopo un'intensa "battaglia" durata appena dieci minuti e contesa da nove offerenti.

