La disputa sui Marmi del Partenone si infiamma nuovamente, con l’ex premier Liz Truss in prima linea nel fronte del no alla restituzione. Con una lettera indirizzata a fiduciari e istituzioni, Truss e altri leader di spicco sostengono la permanenza dei fregi e delle sculture nel British Museum, alimentando il dibattito tra passato e presente. Ma qual è il vero futuro di questi simboli di cultura e identità? La questione rimane aperta, scuotendo le certezze di chi crede nella restituzione.

Si riaccende la disputa attorno ai Marmi del Partenone. A riaprire il fronte contrario alla restituzione di fregi e sculture alla Grecia è l’ex premier britannica Liz Truss, firmataria di una lettera indirizzata ai fiduciari del British Museum e al governo britannico, insieme a figure di spicco del mondo accademico, artistico e politico. L’ex premier britannica contro la restituzione dei marmi alla Grecia. Il documento, pubblicato dal gruppo conservatore Great British Pac, punta il dito contro “ una campagna politicamente orchestrata e segreta ” che mira a riportare ad Atene le opere attualmente custodite a Londra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Londra, il governo nei guai anche per i marmi del Partenone: Liz Truss guida il fronte del no alla restituzione

