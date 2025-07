Al via la mobilità intra-regionale del personale delle aziende sanitarie pubbliche pugliesi

Al via la mobilità intra-regionale del personale delle aziende sanitarie pubbliche pugliesi, un'opportunità che apre nuove prospettive di crescita e collaborazione nel settore sanitario. Da lunedì 14 luglio, grazie alla piattaforma unificata aslbat.concorsismart.it, infermieri, operatori socio sanitari, assistenti e altri professionisti della salute potranno presentare domanda con facilità. Questa iniziativa favorisce lo scambio di competenze e il miglioramento dei servizi, contribuendo a rafforzare la rete sanitaria regionale.

Da lunedì 14 luglio, sarà possibile presentare domanda per la mobilità tra le aziende sanitarie della Puglia, attraverso la nuova piattaforma unificata aslbat.concorsismart.it. “Infermieri, operatori socio sanitari, assistenti e altri professionisti della salute potranno spostarsi tra le diverse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: mobilità - aziende - sanitarie - intra

Mobilità che guarda al futuro, le soluzioni di noleggio per aziende e privati - La mobilità del futuro è qui! In un mondo in continua evoluzione, dove flessibilità e sostenibilità sono le nuove parole d'ordine, Europcar si propone come la risposta ideale per privati e aziende.

Al via la mobilità intra-regionale del personale delle aziende sanitarie pubbliche pugliesi; Puglia, via alla mobilità intra regionale per il personale sanitario; Mobilità sanitaria in Puglia, al via le domande per il personale a tempo indeterminato: “Più vicini a casa e alle famiglie”.