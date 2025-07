Settimana di chiusure notturne sull’A4 | limitazioni a Trezzo e Dalmine

Attenzione automobilisti! La A4 Milano-Brescia e l’SP8217A4 subiranno limitazioni e chiusure notturne questa settimana per lavori di manutenzione sulle barriere antirumore. Per garantire la sicurezza, saranno interessati anche tratti di sosta e svincoli nel bergamasco, con chiusure temporanee da martedì 15 luglio alle 21 fino a mercoledì 16 luglio alle 5. Pianificate in anticipo i vostri viaggi: informarsi è il primo passo per evitare disagi e arrivare puntuali.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati provvedimenti di chiusura che coinvolgeranno anche aree di sosta e svincoli nel tratto bergamasco. Dalle 21 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 luglio sarà sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Milano, e in contemporanea stop anche per l’accesso all’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia. Dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 luglio sarà invece chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Settimana di chiusure notturne sull’A4: limitazioni a Trezzo e Dalmine

