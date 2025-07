Ventimiglia bimbo scomparso dal campeggio a Latte | ricerche dei sommozzatori nelle vasche vicine alla casa perquisita

Una drammatica corsa contro il tempo scuote Ventimiglia, dove il piccolo Alain è scomparso dal campeggio a Latte. Le ricerche dei sommozzatori nelle vasche vicine e le perquisizioni approfondite della casa del testimone, che ha confermato di averlo visto venerdì sera, sono in corso. La comunità si stringe nel tentativo di ritrovare il bambino, mentre le autorità intensificano gli sforzi, tra speranza e preoccupazione, per scoprire la verità e ritrovare Alain sano e salvo.

Dopo due sopralluoghi fuori e dentro la casa del testimone che, venerdì sera, ha detto di aver visto e accompagnato sulla strada il piccolo Alain, i vigili del fuoco chiamati a ispezionare le acque torbide di una piscina che si trova nello stesso complesso residenziale.

Ventimiglia, bimbo scomparso a Latte: i cani molecolari puntano a una zona sulle alture. Sentito il proprietario di una casa - A Ventimiglia, l’angoscia cresce mentre si intensifica la ricerca di Alain, il bambino scomparso a Latte.

#Ventimiglia È stato portato in caserma dai Carabinieri l'uomo che ieri sera avrebbe visto per l'ultima volta Alain Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping. Perquisita la sua abitazione. Dalle sue dichiarazioni, inoltre, emergerebbero alcun

VENTIMIGLIA – SCOMPARSO BIMBO DI 5 ANNI Alain Bernard Ganaos, 5 anni, è scomparso ieri sera dal campeggio "Por la Mar" a Latte di Ventimiglia, dove era in vacanza con la famiglia. Mentre il padre montava la tenda, il piccolo si sarebbe allontanato da

