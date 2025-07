Avellino incidente in via Piave | motociclista ferito accertamenti in corso

Avellino si sveglia con una notizia di emergenza: questa mattina, in via Piave, un incidente tra un motorino e altri veicoli ha causato il ferimento di un motociclista. Le autorità sono sul posto per i rilievi e gli accertamenti necessari. La dinamica è ancora da chiarire, ma l'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli dell'incidente e sulle condizioni del ferito.

Avellino – Questa mattina si è verificato un incidente in via Piave, nei pressi di una pensilina dell’autobus. Un motociclista è rimasto ferito a una gamba e a un piede dopo aver perso il controllo del mezzo. I veicoli coinvolti e i rilievi in corso La moto ha impattato contro il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

