Spunta la ' ndrangheta nel caso Taylor Mega? L' influencer è indagata per estorsione ai danni di un ex compagno

Il mondo dello spettacolo e dei social si sconvolge ancora: Taylor Mega, nota influencer e modella, si trova ora al centro di un'intricata vicenda giudiziaria che coinvolge accuse gravi come diffamazione ed estorsione. Tuttavia, sorprendenti sviluppi emergono dall'inchiesta milanese, con indizi che collegano anche la 'ndrangheta, aggiungendo un livello di complessità inaspettato. La vicenda promette di scuotere non solo i suoi seguaci, ma anche il panorama pubblico italiano, lasciando molti interrogativi irrisolti.

La modella e influencer Taylor Mega, all'anagrafe Elisia Todesco, 31 anni, è indagata per diffamazione ed estorsione ai danni di un ex compagno, un 38enne che vive a Londra. E' quanto risulta da un avviso di conclusione delle indagini del pm di Milano Maurizio Ascione a suo carico, in vista della richiesta di processo. Tra le imputazioni, come riporta 'la Repubblica' on line e come confermato da fonti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spunta la 'ndrangheta nel caso Taylor Mega? L'influencer è indagata per estorsione ai danni di un ex compagno

