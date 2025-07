Capua Film Fest 2025 | cinema d’autore anteprime e ospiti illustri nei Giardini dello Sperone

Il Capua Film Fest 2025 torna a incantare gli amanti del cinema con un'edizione ricca di anteprime, opere prime e voci autorevoli. Nei suggestivi Giardini dello Sperone, dal 14 al 27 luglio, cinema d'autore, incontri con registi e attori, e momenti di confronto culturale renderanno questa manifestazione imperdibile. Dopo il successo dello scorso anno, il festival si conferma come un punto di riferimento per il cinema indipendente e l'innovazione artistica, offrendo un’esperienza unica a tutti gli appassionati.

Opere prime, film premiati e voci autoriali: dopo aver coinvolto oltre 20 mila spettatori lo scorso anno, torna il Capua Film Fest, con una quarta edizione che si terrĂ dal 14 al 27 luglio nei Giardini dello Sperone promossa dal teatro Ricciardi, ideata da Gianmaria Modugno e diretta da Francesco Massarelli. In occasione delle proiezioni nella cittĂ casertana, tutte ad ingresso gratuito, spazio al confronto con registi e attori. Ad aprire la rassegna sarĂ Giovanni Esposito alle 21 con “Nero”, affiancato da Susy Del Giudice. Alle 20.30 del 15 luglio, Marco D’Amore presenta “Criature”, esordio di CĂ©cile Allegra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Conto alla rovescia per il Capua Film Fest 2025 - Il countdown è ufficialmente iniziato per il “Capua Film Fest 2025”, l’evento cinematografico più atteso dell’estate capuana! Dal 14 al 27 luglio, i giardini dello Sperone al Teatro Ricciardi si trasformeranno in un magico cinema all’aperto, offrendo emozioni, risate e riflessioni sotto le stelle.

