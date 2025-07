L’uomo risucchiato dal motore a Orio | cosa mostra il video degli ultimi istanti di Andrea Russo

Un video intenso e sconvolgente sta scuotendo i social, offrendo uno sguardo crudo sugli ultimi attimi di Andrea Russo, il 35enne deceduto martedì 8 luglio all’aeroporto di Orio al Serio. Le immagini, catturate da un cellulare, rivelano in modo inequivocabile la tragica sequenza che ha portato al suo terribile incidente. Un racconto visivo che mette in luce l’importanza della sicurezza e della vigilanza aeroportuale, lasciando tutti senza parole e con molte domande.

C'è un video, breve ma potentissimo, che in queste ore ha fatto il giro dei social. Mostra gli ultimi attimi di vita di Andrea Russo, il 35enne deceduto martedì 8 luglio sulla pista dell' aeroporto di Orio al Serio. Il filmato — ripreso da un cellulare da uno degli addetti o presenti in zona — documenta in modo inequivocabile la sequenza che ha portato Russo a essere risucchiato da uno dei motori dell'Airbus Volotea pronto al decollo per Asturie, in Spagna. Il momento in cui Andrea Russo supera ogni controllo. Secondo la ricostruzione attuale, Andrea Russo ha eluso ogni forma di sicurezza, a partire dall'ingresso al terminal fino alla pista.