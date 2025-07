Tragico scontro tra auto e moto sulla SR71 | muore soccorritore della Croce Rossa di Arezzo

Un tragico incidente sulla SR71 ad Arezzo ha sconvolto la comunità: un auto e una moto si sono scontrati violentemente, causando la morte di Alessio Rosadi, 38 anni, volontario della Croce Rossa. La sua dedizione al soccorso volontario lo rendeva un punto di riferimento locale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La comunità piange una figura così amata e devota al servizio degli altri.

È accaduto intorno alle ore 15 di oggi, lungo la Strada Regionale 71 in località Madonna di Mezzastrada, nei pressi del distributore Eni ad Arezzo. Un violento incidente ha coinvolto un’auto e una moto, provocando la morte sul colpo del motociclista, Alessio Rosadi, 38 anni, originario di Pieve al Toppo. L’uomo, volontario della Croce Rossa di Arezzo, era molto conosciuto nell’ambito del soccorso sanitario locale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Arezzo, due ambulanze BLSD della Croce Bianca e della Misericordia di Arezzo, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il centauro non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tragico scontro tra auto e moto sulla SR71: muore soccorritore della Croce Rossa di Arezzo

