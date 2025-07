Moscufo celebra la tradizione con Abruzzesità – Concerto al Tramonto ingresso gratuito

Moscufo si anima di cultura e tradizione con “Abruzzesità – Concerto al Tramonto”, un evento imperdibile che unisce musica, natura e autentiche radici abruzzesi. Organizzato dal Comune di Moscufo in collaborazione con la Pro Loco, questo concerto gratuito previsto per domenica 13 luglio alle 19 nell’area del Belvedere promette di regalare emozioni indimenticabili sotto il cielo estivo, celebrando l’essenza stessa della nostra terra. Non mancare a questa meravigliosa occasione di scoperta e convivialità!

Il Comune di Moscufo, in collaborazione con la Pro Loco Moscufo, presenta "Abruzzesità – Concerto al Tramonto", uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate abruzzese. L'evento è in programma domenica 13 luglio alle ore 19 nell'area del Belvedere di Moscufo

