GCW | Shotzi Blackheart si proclama la New Indy God e attacca Indi Hartwell

dalla tensione palpabile tra i due, Shotzi Blackheart si è proclamata la nuova "Indy God", sfidando apertamente Indi Hartwell e ribadendo il suo status di protagonista assoluta della scena indipendente. Un confronto epico che ha scritto un nuovo capitolo nel mondo del wrestling underground, lasciando tutti con il fiato sospeso e la certezza che questa rivalità è destinata a infiammare ulteriormente gli anelli. La sfida è appena iniziata.

Da quando è stata licenziata dalla WWE, Shotzi Blackheart ha ridefinito sé stessa come la "Indy God", un soprannome che Matt Cardona ha usato fin dalla sua uscita dalla federazione nel 2020. Dopo risse, agguati e perfino battaglie legali, i due si sono finalmente affrontati sul ring, e uno solo è rimasto in piedi. Durante l'evento GCW's Boss of All Bosses, Shotzi e Cardona si sono finalmente scontrati. Nonostante una mano rotta causata proprio da Cardona, Shotzi non si è tirata indietro. È entrata in scena con un look ispirato a Indiana Jones, un tema che lo stesso Cardona aveva usato in passato.

