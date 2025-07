Oristano mandibola umana trovata in spiaggia | l’allarme a Torre dei Corsari

Una scoperta inquietante scuote la tranquilla spiaggia di Torre dei Corsari, in Sardegna: una mandibola umana è stata trovata sul litorale da un bagnante. La scoperta ha subito allertato le autorità, che stanno indagando sull’origine di questo reperto misterioso. La vicenda rafforza il senso di suspense e curiosità sulla storia nascosta di queste acque e potrebbe portare a sviluppi sorprendenti. Resta aggiornato per scoprire cosa si cela dietro questa inquietante scoperta.

(Adnkronos) – Una mandibola umana è comparsa sul litorale di Torre dei Corsari ad Avus, lungo la costa occidentale della Sardegna. È stato un bagnante a trovarla e ha subito avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arbus e hanno verificato che si trattava di un reperto umano molto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

