Tornado Iga Swiatek a Wimbledon | 6-0 6-0 in finale ad Amanda Anisimova

Un'esperienza storica e mozzafiato si è consumata sul prato di Wimbledon: Iga Swiatek, dominando in soli 57 minuti, sconfigge Amanda Anisimova con un impressionante 6-0 6-0, scrivendo un capitolo unico nel tennis femminile. Per la prima volta dal 1911, una finale di Wimbledon femminile termina con un doppio bagel, lasciando il segno nella storia dello sport. E questa vittoria segna il sesto Slam per la campionessa polacca, consolidando il suo straordinario talento.

Per la prima volta dal 1911 la finale femminile di Wimbledon finisce 6-0 6-0. La vince Iga Swiatek, ed è il sesto Slam per la polacca, che in 57 minuti dispone così di Amanda Anisimova e causa all'americana l'ingresso nella storia dalla parte sbagliata. Per la terza volta nella storia una finale Slam finisce con questo punteggio: una è molto nota, ed è Graf-Zvereva al Roland Garros 1988, per l'altra bisogna risalire a Wimbledon 1911, agli albori in sostanza. Dorothea Lambert Chambers, la dominatrice dell'epoca precedente quella di Suzanne Lenglen, sconfisse Dora Boothby proprio senza concederle alcun game.

