Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno detto ‘Sì’

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti di Temptation Island 2023, hanno coronato il loro amore dopo nove anni, sposandosi in Campania. Una storia nata da adolescenti e testata anche durante una crisi vissuta nel reality, che ora si trasforma in un lieto fine indimenticabile. Il loro matrimonio dimostra come la vera passione possa superare ogni ostacolo e rafforzarsi nel tempo, aprendo un nuovo capitolo di felicità.

Gabriela Chieffo, chirurgia estetica e insicurezze: “Ho rischiato di non risvegliarmi più” - Gabriela Chieffo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, ha vissuto un'esperienza traumatica legata alla chirurgia estetica, rischiando di non risvegliarsi più.

