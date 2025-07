Mondiali Pallanuoto Italia-Romania 17-5 all’esordio

Il Settebello apre i Mondiali di Singapore con una vittoria schiacciante, dimostrando tutto il suo talento e determinazione. Dopo un primo tempo incerto, gli azzurri si risvegliano e travolgono la Romania dell’ex Bogdan Rath con un perentorio 17-5. Prestazioni straordinarie di Condemi, Bruni, Di Fulvio e altri protagonisti, che fanno sognare i tifosi italiani. La sfida ha già mostrato il carattere e la forza di questa squadra, pronta a fare grandi cose...

Roma, 12 lug. (askanews) – Il Settebello, vicecampione in carica, debutta con autorità battendo la Romania dell’ex mancino azzurro Bogdan Rath per 17-5 nella prima partita del girone A dei mondiali di Singapore. Prestazione che esalta difesa ed attacco, dopo le incertezze del primo tempo spazzate via con due break di 7-0 per l’8-2 e il 17-4. Quaterna di Condemi, tripletta per Bruni di nuovo papà , doppiette di capitan Di Fulvio, Di Somma e Cassia, gol di Ferrero, Gianazza, Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti. La nazionale tornerà in vasca lunedì 14 luglio alle 14:45 italiane contro i triolimpionici della Serbia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it