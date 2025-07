Galli tra le trattative dell’Inter | Leoni è un giocatore di grande prospettiva Comuzzo anche Si può anche andare sui giovani ma…

Il mercato estivo 2025 si infiamma con le grandi manovre su due talenti italiani: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Entrambi promettenti e ancora giovanissimi, attirano l’attenzione di Inter e Milan, pronte a sfidarsi per assicurarsi i loro futuri campioni. Filippo Galli, ex difensore del Milan, analizza le potenzialità di questi giovani promesse, sottolineando come il loro futuro sia ancora tutto da scrivere, ma il loro talento è innegabile e potrebbe fare la differenza nel panorama del calcio italiano.

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui difensori osservati dalle milanesi Leoni e Comuzzo: le parole. Il mercato estivo 2025 mette sotto i riflettori due dei giovani difensori italiani più promettenti: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Il primo classe 06? ed il secondo è 05, che stanno attirando l’interesse delle big di Serie A, con Inter e Milan in prima fila per accaparrarsi i loro cartellini. Leoni, esplosione al Parma: l’Inter punta forte. Giovanni Leoni, cresciuto nel settore giovanile del Padova, è un difensore centrale moderno, dotato di struttura fisica, visione di gioco e grande personalità . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Galli tra le trattative dell’Inter: «Leoni è un giocatore di grande prospettiva, Comuzzo anche. Si può anche andare sui giovani, ma…»

