Ancora rifiuti selvaggi con macerie edili abbandonate Intervengono i volontari a ripulire

Ancora una volta, il territorio lecchese si trova sotto assedio da parte di rifiuti selvaggi, questa volta con macerie edili abbandonate che deturpano il paesaggio. I volontari di Plastic Free di Lecco si sono mobilitati con coraggio e determinazione per ripulire lo spazio verde lungo via 1° Maggio, dimostrando che la tutela dell’ambiente passa anche dall’azione concreta di chi crede in un mondo più pulito e sostenibile. È fondamentale continuare a sensibilizzare e coinvolgere più persone in questa battaglia quotidiana.

Ancora rifiuti abbandonati sul territorio lecchese, questa volta addirittura macerie edili. Nelle scorse ore alcuni volontari Plastic Free del gruppo di Lecco sono infatti dovuti intervenire per rimuovere gli inerti lasciati da alcuni ignoti nei pressi di uno spazio verde lungo via 1° Maggio ad. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

