Spoleto urla al ristorante e parla di una pistola | poi colpisce un agente e scatta il caos in centro

Un pomeriggio di pura tensione ha scosso le vie di Spoleto, quando un uomo di 52 anni ha iniziato a urlare al ristorante e ha minacciato con una pistola, scatenando il panico nel centro storico. La sua reazione violenta si è conclusa con l’arresto, dopo aver colpito un agente durante l’intervento. Un episodio che mette in luce quanto la calma sia fondamentale per garantire sicurezza e ordine pubblico.

