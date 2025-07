Viaggiano sugli scooter rubati muniti di roncola e cacciavite

Due sospetti, un 41enne nigeriano senza dimora e un 35enne romano, sono stati intercettati dai carabinieri mentre viaggiavano sugli scooter rubati, armati di roncola e cacciavite. La loro presenza nei pressi di un distributore di via Tiburtina non è passata inosservata, portando all'immediato fermo di indiziato di…

Viaggiavano a bordo di scooter rubati. A individuarli sono stati i carabinieri, che hanno notato i due - un 41enne nigeriano senza dimora e un 35enne romano, entrambi noti alle forze dell'ordine - nei pressi di un distributore di via Tiburtina. Per la coppia è scattato il fermo di indiziato di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - rubati - viaggiano - sugli

Livorno, raffica di motorini e scooter rubati: sette colpi in 48 ore, nel mirino gli Honda SH - Livorno, città dal cuore pulsante e ricca di vitalità , si trova ad affrontare un preoccupante aumento di furti di motorini e scooter.

Viaggiano sugli scooter rubati muniti di roncola e cacciavite; L'indagine di LoJack: ecco i modelli di moto e scooter più rubati in Italia nel 2024 |; Folle fuga con mezzi rubati: i ladri si ribaltano col furgone dopo l’inseguimento con la polizia.

Ruba scooter, rintracciato col trova iPhone - Aveva rubato un motorino in via Putti e ci aveva scorrazzato per mezza città. Scrive msn.com

Rubano scooter al Sant’Anna e lo usano per spacciare droga: due denunciati ad Albate - Bloccati dalla Polizia di Stato un 30enne senza fissa dimora e un 63enne di Albate. Segnala ciaocomo.it